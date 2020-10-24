Эксперт назвал ключевое отличие, которое делает Майкла Джордана более великим, чем Леброн

Аналитик НБА Скип Бэйлесс считает, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс всегда стремился сопоставить наследие легенды «Чикаго Буллз» Майкла Джордана, а не создавать своё собственное.

«Леброна Джеймса всегда окружает так много негатива. Так много скептиков, сомневающихся. И всё же я заработал себе репутацию хейтера Леброна номера один. Правда в том, что таких людей огромное количество. Я не поощрял хейтеров делать все эти цитаты о Леброне, я даже с ними не разговаривал. Агент НБА сказал, что у Леброна одержимость создания наследия, вместо того чтобы позволить наследию самому себя создавать. Это ключевая разница между Леброном и Майклом Джорданом. Джордан просто создавал наследие на баскетбольной площадке. У него шесть титулов в шести финалах. Леброн изначально ставил целью сопоставить наследие. Он носит номер «23» со школы.

Майкл не говорил этому парню из Акрона брать этот номер. Леброн сам выбрал его. Леброн с самого начала карьеры продолжает доказывать, насколько он хорош. Он не позволяет действиям говорить самим за себя. У Леброна всё было чётко спланировано, а Майкл никогда этого не делал. Леброн проигрывал «Орландо Мэджик» и особенно «Бостон Селтикс», после поражения от которых ушёл из «Кливленд Кавальерс». Он проиграл и ушёл. В случае Майкла Джордана это просто невозможно», — приводит слова Бэйлесса Undisputed.