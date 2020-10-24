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Известный игрок сборной Франции завершил карьеру в 30 лет

Известный игрок сборной Франции завершил карьеру в 30 лет
Баскетбол / Евролига 0

Французский баскетболист Кевин Серафен объявил о завершении карьеры в возрасте 30 лет, сообщает журналист Эмилиано Карчиа.

Серафен пришёл в НБА в 2010 году. Выбравший игрока на драфте под 17-м номером клуб «Чикаго Буллз» обменял игрока в «Вашингтон Уизардс». Серафен выступал в составе столичного клуба на протяжении пяти сезонов, после чего переехал в Нью-Йорк. Последним клубом Серафена в НБА была «Индиана», в составе которой он выступал в сезоне-2016/2017.

Последние годы французский баскетболист выступал в составе испанской «Барселоны», однако пропустил сезон-2018/2019 из-за травмы. Летом 2019 года сообщалось, что Кевин Серафен может переехать в Китай и подписать контракт с клубом «Синьцзян».

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