Сборная Италии объявила состав на матч с Россией

Стал известен расширенный состав сборной Италии на ноябрьские матчи квалификации Евробаскета-2022, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Италии.



В состав вошли: Авуду Абасс («Виртус Болонья»), Никола Акеле («Тревизо»), Давиде Альвити («Триест»), Томмазо Бальдасо («Виртус Рим»), Филиппо Бальди Росси («Реджо-Эмилия»), Паоло Банкеро (Школа О’Ди, США), Пауль Билига («Милан»), Джордано Бортолани («Брешия»), Леонардо Канди («Реджо-Эмилия»), Давиде Казарин («Венеция»), Амедео Делла Валле («Будучность»), Маттео Фантинелли («Фортитудо»), Рафаэль Гаспардо («Бриндизи»), Саша Грант («Бавария»), Давиде Моретти («Милан»), Алессандро Пайола («Виртус Болонья»), Андреа Пеккья («Канту»), Джампаоло Риччи («Виртус Болонья»), Микеле Рузьер («Варезе»), Марко Списсу («Сассари»), Амедео Тесситори («Виртус Болонья»), Стефано Тонут («Венеция»), Леонардо Тоте («Фортитудо»), Микеле Витали («Бамберг»).



30 ноября сборная Италии сыграет с национальной командой России.