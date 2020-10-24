Дуэйн Уэйд отреагировал на слухи об объединении Леброна Джеймса и Криса Пола в «Лейкерс»

Легенда «Майами Хит» Дуэйн Уэйд поделился мнением по поводу потенциального обмена разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Криса Пола в «Лос-Анджелес Лейкерс», где выступает его близкий друг Леброн Джеймс.

«Если этот момент когда-либо случится, объединятся несколько величайших баскетбольных умов. Вы видели это в нынешнем сезоне, когда Леброн Джеймс и Рэджон Рондо вместе были на площадке. Это два самых умных баскетболиста, которые когда-либо играли в баскетбол. Опережали соперников на два-три шага. Крис Пол делает то же самое. Я всегда говорил, что Леброн, Пол и Рондо — самые умные баскетболисты на свете. Когда вы думаете о том, чего Леброн и Рондо достигли в этом году, как они заставили эту команду работать… Если добавить к ним Криса, это будет божественно», — приводит слова Уэйда Essentially Sports.