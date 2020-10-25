Дуэйн Уэйд высказался о Бронни Джеймсе и спрогнозировал его будущее

Экс-игрок НБА Дуэйн Уэйд считает, что Бронни Джеймс успешно справляется с давлением и в будущем может сыграть в одной команде со своим отцом форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Не хочется оказывать давление на ребёнка. Но я думаю, что вы являетесь избранным, если родились в семье Джеймсов. Бронни справляется со своей работой очень хорошо как ребёнок, находящийся в центре внимания всю жизнь из-за имени своего отца. Его баскетбольные таланты говорят сами за себя. Малыш — очень хороший игрок. Однажды он станет профессиональным баскетболистом. Надеюсь, что Леброн Джеймс будет рядом. Мы все хотим увидеть этот момент», — приводит слова Джеймса Essentially Sports.

15-летний Бронни — старший сын Леброна от брака с Саванной Бринсон. Леброн планирует играть с сыном в одном клубе НБА через 3-4 года, когда Бронни сможет выставиться на драфт. Сейчас юноша выступает в калифорнийской школе Сьерра-Каньон. Авторитетный портал NBA Draft Room прогнозирует Бронни выбор под первым номером драфта-2024. Если сын Леброна пойдёт на драфт в 2023 году, то, по предварительным прогнозам, будет выбран в середине первого раунда.