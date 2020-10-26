Маррей: сравнение Джордана с Леброном — несправедливое. Майкл намного лучше

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей выразил мнение, что сравнивать легенду НБА и клуба «Чикаго Буллз» Майкла Джордана со звездой «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом не совсем справедливо.



«Когда люди начинают сравнивать Леброна с Джорданом, это не совсем справедливое сравнение. Майкл был гораздо более сильным игроком в крайне сложной лиге и очень креативным. Это ничего не отнимает у Леброна, потому что он великий баскетболист. Но это несправедливое сравнение, потому что Джордан намного лучше в игровом плане», — приводит слова Маррея Fadeaway World.



Напомним, Джордан в составе «Чикаго Буллз» выиграл 6 титулов при 6 попаданиях в финал. Леброн завоевал 4 чемпионских звания (дважды в «Майами Хит» и по разу в «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс»), при этом 6 раз уступал в финале.