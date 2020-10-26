Крис Бош назвал идеально подходящую команду для Янниса Адетокунбо

Экс-игрок НБА Крис Бош выразил мнение, что «Майами Хит» станет идеальной командой для звезды «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.



«Бакс» были близки. Они боролись. Вероятно, в следующем сезоне у них будет ещё один шанс. Но для Янниса и для города будет больно, если они даже не дойдут до финала НБА. Вдруг они окажутся в таком положении, что будут делать? Я не верю, что Яннис вновь выберет «Милуоки». И это ещё больше усложняет их задачу. Если вы посмотрите на «Майами», то думаю, что он идеально подходит для этой команды», — приводит слова Боша Gazzetta.gr.



Напомним, что Адетокунбо может сменить клуб перед следующим сезоном. Среди команд, претендующих на Янниса, фигурировали «Торонто Рэпторс», «Даллас Маверикс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Йорк Никс».



Сам грек, получивший приз MVP НБА в нынешнем сезоне, ранее провёл встречу с совладельцем «Милуоки», после которой стороны были настроены оптимистично. В «Твиттере» грек намекнул болельщикам «Милуоки», что ждёт встречи с ними в сезоне-2020/2021.