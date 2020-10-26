Куртинайтис: сейчас проводим полноценные тренировки, чего не могли себе позволить раньше

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился мнением перед матчем Единой лиги ВТБ с «Автодором».
«Автодор» играет хорошо, бежит в быстрый отрыв, 90% их атак завершаются на 10-й секунде. Знаю их тренера Херберта, который долгое время работал в Германии. Он предпочитает быстрый баскетбол в американском стиле. Легко не будет, потому что мы только на подходе к своей лучшей игре после всех травм и вирусов, нам нужно набирать форму. В матче с «Маккаби» это не удалось, хотя сама игра была неплохой, просто не получилось довести дело до конца. В данный момент у нас все более или менее нормально, однако в составе есть игроки, пропустившие месяц, а то и больше. Сейчас же мы проводим полноценные тренировки, можем поиграть пять на пять, чего не могли себе позволить раньше», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».
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