Куртинайтис: сейчас проводим полноценные тренировки, чего не могли себе позволить раньше

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился мнением перед матчем Единой лиги ВТБ с «Автодором».

«Автодор» играет хорошо, бежит в быстрый отрыв, 90% их атак завершаются на 10-й секунде. Знаю их тренера Херберта, который долгое время работал в Германии. Он предпочитает быстрый баскетбол в американском стиле. Легко не будет, потому что мы только на подходе к своей лучшей игре после всех травм и вирусов, нам нужно набирать форму. В матче с «Маккаби» это не удалось, хотя сама игра была неплохой, просто не получилось довести дело до конца. В данный момент у нас все более или менее нормально, однако в составе есть игроки, пропустившие месяц, а то и больше. Сейчас же мы проводим полноценные тренировки, можем поиграть пять на пять, чего не могли себе позволить раньше», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».