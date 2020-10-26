Кендрик Перкинс назвал имя игрока, которого «Голден Стэйт» выберет на драфте НБА

Чемпион НБА, ныне эксперт Кендрик Перкинс дал прогноз, кого из игроков на драфте выберет «Голден Стэйт Уорриорз».



«Не думаю, что это проблема. Уверен, они выберут Джеймса Уайзмена, потому что он им нужен. Им нужен высокий. На данный момент он для них самый подходящий игрок. Так что им обязательно стоит выбрать его», — приводит слова Перкинса Pickandroll со ссылкой на NBC Sports.



Напомним, претендентами на выбор первым пиком считаются проспекты NCAA Энтони Эдвардс и Джеймс Уайзмен, а также разыгрывающий австралийского клуба «Илливара Хоукс» Ламело Болл. Под лотерейными пиками ожидается выбор европейских баскетболистов израильтянина Дени Авдия («Маккаби»), а также французов Киллиана Хэйса («Ульм») и Тео Маледона (АСВЕЛ).