Экс-игрок «Вашингтона» объяснил, почему Майкл Джордан провалился в команде

Бывший игрок «Вашингтон Уизардс» Ларри Хьюз рассказал, почему Майкл Джордан так и не смог достичь успеха, выступая за эту команду.
Джордан начал играть за «Вашингтон» в 2001 году, позвав в клуб тренера Дага Коллинза, с которым работал в «Чикаго Буллз».
«Мы знали, что ЭмДжей привёл Коллинза. И Коллинз знал, что его позвал Майкл, чтобы он тренировал так, как этого хочет Джордан. Это было проблемой. В ситуации с Джерри Стэкхаузом и Джорданом. Потому что Стэк примерно оттуда же родом, что Джордан. Он из маленького городка, где ты должен понимать, как достичь цели. Тебя там учат никогда не отступать. В команде постоянно были конфликты, потому что Стэк сильно уважал Джордана. И он не мог ничего объяснить Дагу, не мог договориться с ним, ведь его привёл Майкл. А Коллинзу было всё равно», — приводит слова Хьюза Essentially Sports.
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