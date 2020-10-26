«Это жестоко». Экс-звезда НБА готовится к дебюту в боксе перед боем Тайсона

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Нейт Робинсон продолжает подготовку к дебютному боксёрскому поединку.
«Это жестоко. Я просыпаюсь рано, пробегаю около 10 км. Я никогда это не делал в жизни и теперь делаю это в 36 лет. Точно скажу, что это заставляет меня чувствовать себя молодым и энергичным», — приводит слова Робинсона ESPN.
Видео доступно в «Инстаграме» Нейта Робинсона.
Напомним, Робинсон проведёт боксёрский поединок с видеоблогером Джейком Полом. Поединок состоится 12 сентября в андеркарде боя бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Майка Тайсона с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом.
В НБА за свою карьеру Робинсон выступал в составе «Нью-Йорк Никс», «Бостон Селтикс», «Оклахома-Сити Тандер», «Голден Стэйт Уорриорз», «Чикаго Буллз», «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». В регулярных чемпионатах на его счету 618 поединков, в которых он набирал 11 очков, совершал 2,3 подбора и раздавал 3 передачи в среднем.
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