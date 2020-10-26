«Майами» принял категоричное решение по Бэму Адебайо

Руководство «Майами Хит» не планирует обменивать центрового Бэма Адебайо, сообщает The Athletic.



«Если кто-то из других клубов позвонит в «Майами» с предложением обмена Адебайо, то клуб повесит трубку, предварительно выругавшись», — цитирует источник The Tahletic в лиге.



Контракт Адебайо истекает в конце сезона-2020/2021.



Ранее сообщалось, что руководство «Майами Хит» всерьёз намерено подписать форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в 2021 году.



В прошлом сезоне Адебайо провёл 72 матча в регулярном чемпионате, набирая в среднем 15,9 очка, собирая 10,2 подбора, отдавая 5,1 передачи, совершая 1,3 блок-шота и выполняя 1,1 перехвата. В плей-офф Адебайо из-за травмы смог сыграть лишь в одном матче — в финальной серии с «Лос-Анджелес Лейкерс».