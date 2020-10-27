Пол Пирс назвал звезду НБА, обмен которой вернёт «Голден Стэйт» на уровень контендера

Экс-игрок НБА Пол Пирс выразил мнение, что «Голден Стэйт Уорриорз» следует обменять из «Орландо Мэджик» Николу Вучевича, чтобы считаться реальным претендентом на титул в следующем году.



«Думаю, всё будет зависеть от того, что они сделают со своим вторым пиком предстоящего драфта. Если «Уорриорз» смогут обменять его и Эндрю Уиггинса на игрока калибра All-Star, то да, они вернутся в спор за титул. И имя, которое приходит на ум, — Никола Вучевич. Я думаю, он мог бы перейти к ним и вписаться в их защиту.

Если они могут это сделать, то да — будут претендентами. Но если нет, то «Уорриорз» окажутся прямо в середине плотной группы команд Западной конференции», — приводит слова Пирса Essentially Sports.

Вучевич — игрок сборной Черногории. Он был выбран на драфте НБА 2011 года в 1-м раунде под общим 16-м номером клубом «Филадельфия Сиксерс».