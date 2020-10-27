Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Назван игрок «Портленда», который удовлетворит «Бостон» при обмене Гордона Хэйворда

Назван игрок «Портленда», который удовлетворит «Бостон» при обмене Гордона Хэйворда
Баскетбол / НБА 0

«Бостон Селтикс» может согласиться обменять Гордона Хэйворда в «Портленд Трэйл Блэйзерс», если соперники включат в пакет предложений Зака Коллинса, утверждает журналист ESPN Зак Лоу.

Вокруг Хэйворда в последнее время ходит много трансферных слухов, и вариант с «Портлендом» весьма реалистичен. Однако, как пишет Лоу, именно Коллинс сыграет ключевую роль в любой торговой сделке между этими сторонами.

Согласно утверждению журналиста, «Портленд» готов предложить «Бостону» трёх игроков: Тревора Аризу, Родни Худа и Зака Коллинса.

Коллинс перенёс длительное лечение после травмы в прошлом сезоне, но сумел вернуться к рестарту. В восьми играх в кампусе Орландо 22-летний игрок в среднем набирал 6,3 очка и делал 7,1 подбора и 1,3 передачи.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020