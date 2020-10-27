Назван игрок «Портленда», который удовлетворит «Бостон» при обмене Гордона Хэйворда

«Бостон Селтикс» может согласиться обменять Гордона Хэйворда в «Портленд Трэйл Блэйзерс», если соперники включат в пакет предложений Зака Коллинса, утверждает журналист ESPN Зак Лоу.



Вокруг Хэйворда в последнее время ходит много трансферных слухов, и вариант с «Портлендом» весьма реалистичен. Однако, как пишет Лоу, именно Коллинс сыграет ключевую роль в любой торговой сделке между этими сторонами.

Согласно утверждению журналиста, «Портленд» готов предложить «Бостону» трёх игроков: Тревора Аризу, Родни Худа и Зака Коллинса.



Коллинс перенёс длительное лечение после травмы в прошлом сезоне, но сумел вернуться к рестарту. В восьми играх в кампусе Орландо 22-летний игрок в среднем набирал 6,3 очка и делал 7,1 подбора и 1,3 передачи.