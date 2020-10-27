Егор Мещеряков: все фотографии из моей американской жизни – с БЧБ. Флаг как реликвия

Бывший баскетболист сборной Беларуси Егор Мещеряков признался, что всегда испытывал трепетные чувства к бело-красно-белому флагу, который стал символом оппозиции во время митингов против действующего президента Александра Лукашенко. Мещеряков рассказал, что ещё в годы обучения в США он вешал у себя в комнате в общежитии именно такой стяг.

«Улетая в Америку, брал с собой сумку, может, килограммов 20. Родители дали 40 долларов, у нас был БЧБ-флаг, который на праздники вывешивался на балкон на бульваре Шевченко, где я вырос. Я забрал его с собой. Папа говорит: «Забирай, я себе ещё куплю». Все четыре года я не менял комнату в общежитии, и всё это время флаг у меня висел.

Одна часть окна – жалюзи, вторая – БЧБ. Все фотографии из моей американской жизни – все с БЧБ. Это была часть моей Родины, которая была осязаема. Для меня это было очень важно. Тот же флаг сейчас вернулся в мою квартиру. Он как реликвия", — приводит слова Мещерякова By.tribuna.com.