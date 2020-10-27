Смит считает, что Джордан и Пиппен обыграли бы команду Леброна и Брайанта

Известный обозреватель Стивен Эй Смит считает, что известный дуэт из «Чикаго Буллз» времён 90-х годов минувшего века в лице Майкла Джордана и Скотти Пиппена, справился бы с парой Леброна Джеймса и Коби Брайанта.

«Ни Коби, ни Леброн не играли в обороне лучше, чем это делал Джордан. Ни один из них. Представьте, что бы делали Майкл и Скотти в нынешней лиге, которая стала настолько мягкой. Повторюсь, у них элитный уровень защиты. Когда „Буллз“ обыграли в финале „Лейкерс“, Пиппен разобрался с Мэджиком. Леброн никогда не умел защищаться так, как Пиппен. Он даже и близко не подобрался к такому уровню», — приводит слова Смита Fadeaway World.

Напомним, Леброн и Коби никогда не выступали в одной команде.