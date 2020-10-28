Чемпион НБА в составе «Голден Стэйт»: к счастью, Джордан не играл в современную эпоху

Чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Мэтт Барнс прокомментировал высказывание легендарного Майкла Джордана, который заявил: «Не знаю, смог ли бы я выжить в эту эпоху «Твиттера».



«Это было бы тяжело, сейчас определённо другое время. Социальные сети были величайшим подарком, который мы могли пожелать, и самым большим проклятием, которое у нас есть. Одна из причин, почему это величайшее проклятие, множество идиотских высказываний. Люди с большим количеством отрицательной энергии будут просто так говорить вам вещи, которые они никогда бы не сказали в лицо. Так что, я думаю, если бы Эм Джей играл в эту эпоху, он был бы более замкнутым, чем был раньше… Всё зависит от времени, к счастью, ему не пришлось иметь с этим дело», — приводит слова Барнса Essentially Sports.