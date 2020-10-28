Деккер отреагировал на слова Смита, назвавшего его одноклубником, которого он ненавидел

Сэм Деккер ответил на высказывания защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Ар Смита, который ранее назвал его сторонником Дональда Трампа и расистом.



«За всю мою карьеру был только один товарищ по команде, который мне не нравился. Он это знает. Это Сэм Деккер», — сказал Смит.



Деккер оставил ответ на эти слова в «сториз» своего «инстаграма».



«Я озадачен, как и все. Всё достаточно просто, я никогда не ввязывался в политику. Особенно в «трамповское дерьмо». Я никогда не был сторонником Трампа, это стало для меня неожиданностью.



Если другие поступают отвратительно, мы ведём себя достойно и прилично», – написал Деккер, повторив слоган Мишель Обамы.



Смит и Деккер выступали вместе в сезоне-2018/2019 в «Кливленде».

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