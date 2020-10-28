«Локомотив-Кубань» разгромил «Монако» в Еврокубке

Краснодарский «Локомотив-Кубань» разгромил «Монако» в регулярном чемпионате Еврокубка. Встреча прошла в Монако и завершилась со счётом 88:72 в пользу краснодарской команды.
Встреча началась с преимуществом краснодарцев — к первому перерыву «Локомотив-Кубань» повёл с разницей в пять очков. Второй игровой отрезок также остался за гостями паркета — к большому перерыву преимущество российского клуба составляло уже 10 очков. Третья четверть прошла в равной борьбе, а в заключительном игровом отрезке краснодарский клуб поставил красивую точку, выиграв четверть со счётом 25:19. Итоговый счёт встречи — 88:72.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кевин Херви, набравший 17 очков. Дабл-дабл из 13 очков и 13 подборов собрал Алан Уильямс. В составе хозяев 17 очков на счету Маркоса Найта.
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