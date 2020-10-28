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«Локомотив-Кубань» разгромил «Монако» в Еврокубке

«Локомотив-Кубань» разгромил «Монако» в Еврокубке
Баскетбол / Еврокубок 0

Краснодарский «Локомотив-Кубань» разгромил «Монако» в регулярном чемпионате Еврокубка. Встреча прошла в Монако и завершилась со счётом 88:72 в пользу краснодарской команды.

Встреча началась с преимуществом краснодарцев — к первому перерыву «Локомотив-Кубань» повёл с разницей в пять очков. Второй игровой отрезок также остался за гостями паркета — к большому перерыву преимущество российского клуба составляло уже 10 очков. Третья четверть прошла в равной борьбе, а в заключительном игровом отрезке краснодарский клуб поставил красивую точку, выиграв четверть со счётом 25:19. Итоговый счёт встречи — 88:72.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кевин Херви, набравший 17 очков. Дабл-дабл из 13 очков и 13 подборов собрал Алан Уильямс. В составе хозяев 17 очков на счету Маркоса Найта.

Еврокубок. Группа C. 5-й тур
28 октября 2020, среда. 20:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
72 : 88
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Монако: Найт - 17, Бост - 16, Лессор - 16, О'Брайен - 8, Инглис - 5, Ндойе - 4, Шупа - 3, Уиллис - 2, Сондерс - 1, Демаис-Баллу, Рэттон
Локомотив-Кубань: Hervey - 17, Каммингс - 15, Кроуфорд - 15, Уильямс - 13, Кузминскас - 11, Мартюк - 11, Ильницкий - 2, Калниетис - 2, Линч - 2, Емченко, Мотовилов, Паунич
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