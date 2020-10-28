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«Клипперс» намерены переманить одного из лучших игроков «Лейкерс»

«Клипперс» намерены переманить одного из лучших игроков «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

«Лос-Анджелес Клипперс» заинтересованы в подписании контракта с разыгрывающим «Лейкерс» Рэджоном Рондо, сообщает обозреватель Марк Стейн на своей странице в «Твиттере».

Ожидается, что «Клипперс» предложат контракт разыгрывающему сразу после открытия рынка свободных агентов в середине ноября (или позже, в зависимости от утверждённой НБА даты). Ранее сообщалось, что Рондо отклонит опцию игрока в контракте с «Лейкерс» и станет свободным агентом. Рэджон считает, что может заработать более $ 2,7 млн при выходе на рынок.

«Лейкерс» также намерены сохранить в составе Рондо, который внёс значимый вклад в завоевание титула чемпиона НБА в сезоне 2019/2020 и часто выступал третьей опцией в плей-офф после Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.

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