«Клипперс» намерены переманить одного из лучших игроков «Лейкерс»

«Лос-Анджелес Клипперс» заинтересованы в подписании контракта с разыгрывающим «Лейкерс» Рэджоном Рондо, сообщает обозреватель Марк Стейн на своей странице в «Твиттере».



Ожидается, что «Клипперс» предложат контракт разыгрывающему сразу после открытия рынка свободных агентов в середине ноября (или позже, в зависимости от утверждённой НБА даты). Ранее сообщалось, что Рондо отклонит опцию игрока в контракте с «Лейкерс» и станет свободным агентом. Рэджон считает, что может заработать более $ 2,7 млн при выходе на рынок.

«Лейкерс» также намерены сохранить в составе Рондо, который внёс значимый вклад в завоевание титула чемпиона НБА в сезоне 2019/2020 и часто выступал третьей опцией в плей-офф после Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.