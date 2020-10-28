«Клипперс» намерены переманить одного из лучших игроков «Лейкерс»
«Лос-Анджелес Клипперс» заинтересованы в подписании контракта с разыгрывающим «Лейкерс» Рэджоном Рондо, сообщает обозреватель Марк Стейн на своей странице в «Твиттере».
Ожидается, что «Клипперс» предложат контракт разыгрывающему сразу после открытия рынка свободных агентов в середине ноября (или позже, в зависимости от утверждённой НБА даты). Ранее сообщалось, что Рондо отклонит опцию игрока в контракте с «Лейкерс» и станет свободным агентом. Рэджон считает, что может заработать более $ 2,7 млн при выходе на рынок.
«Лейкерс» также намерены сохранить в составе Рондо, который внёс значимый вклад в завоевание титула чемпиона НБА в сезоне 2019/2020 и часто выступал третьей опцией в плей-офф после Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.
- 28 октября 2020
-
23:16
-
23:06
-
21:54
-
21:03
-
20:50
-
20:42
-
19:59
-
19:03
-
18:54
-
18:44
-
18:44
-
17:45
-
16:58
-
16:44
-
15:21
-
14:40
-
12:25
-
11:28
-
10:58
-
09:47
-
09:09
-
09:04
-
01:04
-
00:53
- 27 октября 2020
-
23:53
-
23:36
-
22:47
-
22:35
-
20:46
-
19:49
-
17:58
-
16:47
-
16:01
-
14:19
-
13:53
Партнерский контент