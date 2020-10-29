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Гилберт Аренас объяснил, почему «Клипперс» постоянно проваливались в плей-офф

Гилберт Аренас объяснил, почему «Клипперс» постоянно проваливались в плей-офф
Баскетбол / НБА 0

Экс-игрок НБА Гилберт Аренас объяснил причины, по которым команда «Лос-Анджелес Клипперс» неудачно играла в плей-офф.

«У них есть громкие имена, но почему они не добились успеха? В плей-офф, когда игра становится медленнее, Крис Пол отдувается за всех. Он должен пробовать сыграть. В нападении защитник играет близко к нему. В итоге Крис устаёт. Вы смотрите на состав и видите, что Джамал Кроуфорд — единственный, о ком стоит беспокоиться. Теперь нужно просто сосредоточиться на Джамале и Крисе. Все остальные — просто мясо, когда Крис Пол устанет», — приводит слова Аренаса Essentially Sports.

Крис Пол выступал в «Клипперс» с 2011 по 2017 годы. В 2017 году он перешёл в «Хьюстон Рокетс» после обмена.

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