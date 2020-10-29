«Хьюстон» назначил нового главного тренера

Стивен Сайлас стал новым главным тренером «Хьюстон Рокетс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.



Сайлас был одним из трёх претендентов на замену Майку Д'Антони вместе с бывшими главными тренерами НБА Джеффом Ван Ганди и ассистентом «Рокетс» Джоном Лукасом. Сайлас работает в НБА с 1999 года в качестве скаута и помощника тренера. Последние два года Сайлас ассистировал Рику Карлайлу в «Даллас Маверикс».



Ожидается, что «Рокетс» помогут Сайласу сформировать опытный тренерский штаб, в который войдут как минимум два бывших главных тренера НБА. Команда начала переговоры с Нэйтом Макмилланом и Джеффом Хорнасеком. Кроме того, «Хьюстон» сделает Лукасу предложение остаться в качестве помощника Сайласа или в новой роли.