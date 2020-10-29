«Майами» выставил на обмен всех игроков команды, кроме трёх

«Майами Хит» не будет обменивать атакующего защитника Джимми Батлера, тяжёлого форварда Юдониса Хаслема и центрового Бама Адебайо, сообщает Fadeaway World со ссылкой на журналиста Sun Sentinel Айру Уиндермана.
Все остальные игроки «Хит» доступны для обмена, в том числе новичок Тайлер Хирроу, показавший высокий уровень игры в плей-офф НБА. Батлер и Адебайо являются главными звёздами «Хит», а 40-летний Хаслем выполняет важную роль в раздевалке, несмотря на то что практически не появляется на площадке. Не исключено, что Хаслем завершит карьеру и займёт место в штабе главного тренера «Хит» Эрика Споэльстры.
Основной трансферной целью «Майами» является подписание форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо при выходе на рынок свободных агентов в 2021 году. Кроме того, не исключено, что «Хит» попытаются выменять звезду НБА уже в это межсезонье.
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