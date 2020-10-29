Эксперт: Дэвис вытащил титул для Леброна. Естественно он считает Майкла и Коби величайшими

Аналитик НБА Скип Бейлесс не согласился с коллегой Шэнноном Шарпом, заявившим, что тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис подразумевал кроссовки, когда назвал Майкла Джордана и Коби Брайанта величайшими в истории. Бэйлесс поддержал позицию Дэвиса и назвал его слова выпадом в адрес одноклубника Леброна Джеймса.
«Леброн не привёл Дэвиса к титулу. Это Дэвис вытащил титул для Леброна. Он говорит не просто о кроссовках, когда упоминает двух величайших. Леброн даже близко недотягивает до величия Джордана. Дэвис вырос в Чикаго, поэтому естественно считает Майкла величайшим. Кроме того, он говорит, что Коби — второй величайший в истории. Речь не просто о пяти титулах Коби. Энтони идеализирует Брайанта. Во втором матче серии с „Денвер Наггетс“ Дэвис вышел в кроссовках в честь Коби, чего не захотел делать Леброн. Дэвис забил важнейший бросок в плей-офф, когда Леброн просто стоял и ничего не мог сделать. Леброн побоялся бросать после 1 из 6 с игры в четвёртой четверти, а Дэвис показал, что такое менталитет Мамбы», — приводит слова Бэйлесса Esssentialy Sports.
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