Гилберт Аренас: белый мальчик ударил меня на тренировке? Это так мы здесь работаем?

Экс-игрок НБА Гилберт Аренас рассказал о взаимоотношениях со Стивом Блэйком, когда оба играли за «Вашингтон Уизардс».
«Во время тренировки я толкнул Стива локтем, и он замахнулся на меня. Я подумал: «Чёрт, погоди, погоди. Белый мальчик только что ударил меня? Это так мы здесь работаем?» — сказал Гилберт в подкасте No Chill Gil.
Аренас также похвалил Блейка за то, что он не был плохим парнем за пределами площадки.
«Тренировка закончилась. Он такой: «Эй, парень, ты хочешь пойти в Legal Seafood? Я ему: «Зачем ты со мной так разговариваешь? Не смей». А он в ответ: «Пойдём в Legal Seafood поесть, я угощаю. Давай развеемся». Нет, за пределами площадки он другой. Мы всё-таки пошли в кафе, говорили об игре, но даже не вспоминали о том, что он ударил меня», — заключил Аренас.
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