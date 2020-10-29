Брэдли Бил отреагировал на желание команд НБА выменять его из «Вашингтона»

Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил прокомментировал интерес к себе со стороны других команд НБА.



«Когда я играю и вижу эти вещи, я не позволяю им беспокоить меня. Вероятно, в начале моей карьеры это, было бы так. Но теперь другая ситуация. Вы осознаёте свою значимость, появляется понимание того, что вы нужны — особенно командам, которые хотят победить и выиграть чемпионат.

Команды стараются. Многие из них звонят, многие расспрашивают и собирают пакеты предложений, пытаясь понять, смогут ли они меня выменять. Это не секрет. Они делали это в течение последних двух лет.



Я не рассматриваю это как отвлекающий фактор. Это своего рода знак уважения и мотивации. Нужно продолжать делать свою работу, играть жёстко, быть профессионалом. К таким людям тянутся окружающие. Нужно понимать, что ты имеешь в «Уизардс», что можешь получить в другом месте. Ценить свою значимость», — приводит слова Била Essentially Sports.