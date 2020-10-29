Брэдли Бил отреагировал на желание команд НБА выменять его из «Вашингтона»

Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил прокомментировал интерес к себе со стороны других команд НБА.
«Когда я играю и вижу эти вещи, я не позволяю им беспокоить меня. Вероятно, в начале моей карьеры это, было бы так. Но теперь другая ситуация. Вы осознаёте свою значимость, появляется понимание того, что вы нужны — особенно командам, которые хотят победить и выиграть чемпионат.
Команды стараются. Многие из них звонят, многие расспрашивают и собирают пакеты предложений, пытаясь понять, смогут ли они меня выменять. Это не секрет. Они делали это в течение последних двух лет.
Я не рассматриваю это как отвлекающий фактор. Это своего рода знак уважения и мотивации. Нужно продолжать делать свою работу, играть жёстко, быть профессионалом. К таким людям тянутся окружающие. Нужно понимать, что ты имеешь в «Уизардс», что можешь получить в другом месте. Ценить свою значимость», — приводит слова Била Essentially Sports.
- 29 октября 2020
-
12:35
-
11:33
-
11:11
-
11:10
-
09:57
-
09:41
-
09:00
-
08:54
-
01:10
-
01:00
- 28 октября 2020
-
23:59
-
23:57
-
23:45
-
23:16
-
23:06
-
21:54
-
21:03
-
20:50
-
20:42
-
19:59
-
19:03
-
18:54
-
18:44
-
18:44
-
17:45
-
16:58
-
16:44
-
15:21
-
14:40
-
12:25
-
11:28
-
10:58
-
09:47
-
09:09
-
09:04