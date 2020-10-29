Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Игроку «Миннесоты» грозит до 5 лет тюрьмы

Игроку «Миннесоты» грозит до 5 лет тюрьмы
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Малик Бизли обвиняется в хранении наркотиков 5-й степени тяжести и в угрозе насилия в отношении другого человека, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. По американским законам, хранение наркотиков 5-й степени тяжести подразумевает хранение марихуаны от 42,5 грамма или небольшого количества другого наркотического вещества. Это преступление подпадает под статью, предусматривающую от одного до пяти лет лишения свободы.

Напомним, Бизли был арестован вечером 26 сентября по обвинению в хранении марихуаны и сокрытии краденого имущества. Вскоре Бизли был освобождён.

В ближайшее межсезонье Малик Бизли должен стать ограниченно свободным агентом. Инсайдеры сообщали, что «Миннесота Тимбервулвз» планирует подписать повторное соглашение с баскетболистом.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020