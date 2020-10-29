«Бостон» готовит громкий обмен звезды НБА

«Бостон Селтикс» проявляет интерес к центровому «Юты Джаз» Руди Гоберу, сообщает Legion Hoops.

«Селтикс» готовятся предложить «Джаз» различные варианты обмена уже в это межсезонье. Усиление позиции центрового является приоритетной задачей клуба. Гобер станет неограниченно свободным агентом после сезона-2020/2021. В минувшем сезоне 28-летний баскетболист набирал в среднем 15,1 очка и собирал 13,5 подбора за игру.

Ранее Гобер прокомментировал анонсированную сделку по продаже «Юты» с надеждой остаться в клубе надолго. Семья Миллеров договорилась о продаже «Джаз» основателю компании Qualtrics Райану Смиту.



«Рад, что Райан станет частью нашей семьи! Знаю, что он полностью привержен тому, чтобы организация была в наилучшем состоянии, а также намерен продолжить отличную работу на благо наших сообществ», — написал Гобер на своей странице в «Твиттере».