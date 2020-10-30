Стив Керр разочарован тем, как в «Последнем танце» изобразили Скотти Пиппена

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз», экс-баскетболист легендарного состава «Чикаго Буллз» 90-х годов минувшего столетия Стив Керр признался, что разочарован тем, как в известном сериале о команде из Иллинойса и Майкле Джордане показали Скотти Пиппена, одного из лидеров «Буллз» того времени.

«Все мы были немного разочарованы тем, как в сериале изобразили Скотти Пиппена. Пару раз показывали, как он промахивался с важными штрафными. Но мы все промахивались. Не знаю, зачем это показывали в документальном фильме. Есть ощущение, что режиссёры допустили пару промахов.

Может быть, всё это использовалось, чтобы прибавить некой остроты, чтобы показать, что происходило между Джорданом и менеджментом. Как бы то ни было, Скотти был любимцем всех. Все его любили. Это один из самых лучших игроков и одноклубников, с которыми я выступал", — приводит слова Пиппена Essentialy Sports.