Чирлидерши выступали в прозрачных щитках, Хэкетт утешал Джеймса. Яркие фото победы ЦСКА
29 октября в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» прошёл матч шестого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Валенсию». Первая четверть прошла в равной борьбе, немного удачливее в ней были хозяева — 17:16. Во второй десятминутке ЦСКА совершил рывок, благодаря которому ушёл в отрыв на 9 очков — 44:35. Заключительный период остался за ЦСКА, итоговый счёт встречи — 85:74.
Разыгрывающий защитник Майк Джеймс, стал самым результативным в составе победителей, набрав 17 очков и совершив 5 передач. Ещё 15 баллов в активе Уилла Клайберна. У «Валенсии» 15 очков на счету Николы Калинича.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Валенсия» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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