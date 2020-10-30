«Даллас» нашёл доступную для обмена звезду в компанию к Дончичу и Порзингису

«Даллас Маверикс» заинтересованы в обмене форварда «Филадельфии Сиксерс» Тобиаса Харриса, сообщает Dallas Morning News.
Харрис прошлым летом отклонил предложение «Маверикс» и решил остаться в «Филадельфии», подписав пятилетний контракт на $ 180 млн. «Сиксерс» стремятся расчистить платёжную ведомость после назначения Дэрила Мори на пост президента по баскетбольным операциям. Кроме того, Харрис в прошлом сезоне НБА не оправдал ожиданий от дорого контракта.
«Даллас» также заинтересован в услугах форварда «Оклахома-Сити Тандер» Данило Галлинари, который выходит на рынок свободных агентов. Несколько агентов игроков НБА неофициально проинформировали «Маверикс» о том, что их клиенты заинтересованы в переезде в Даллас ради совместного выступления с Лукой Дончичем и Кристапсом Порзингисом.
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