Игроки ЦСКА высказались о матче с «Валенсией»

Защитник ЦСКА Майк Джеймс и тяжёлый форвард Йоханнес Фойгтманн поделились мнением о матче 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Валенсией» (84:75).

«Я думаю, что ключом к усупеху во второй половине было то, что мы просто продолжали играть жёстко. Мы играли жёстко и в первой половине, но знали, что должны были сделать шаг вперёд, продолжать хорошо двигать мяч, забивать открытые броски. Это принесло нам победу. Тренер сказал нам играть жёстко и заботиться о том, что мы можем контролировать. В некоторых матчах мы расслаблялись. Нужно играть жёстко всю игру», — приводит слова Джеймса официальный сайт Евролиги.



«Валенсия» очень хорошо играет на подборе. У нас тоже хорошие габариты, нужно стать одной из лучших команд по подборам в Евролиге. Думаю, что в некоторой степени мы показали это сегодня. Открытые броски можно получить, когда ты читаешь защиту соперника и хорошо двигаешь мяч. У нас было много открытых бросков, и мы реализовали значительную часть из них. Это принесло победу", — заявил Фойгтманн.