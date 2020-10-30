Эксперт: Бронни — самый влиятельный школьник в истории. Он может стать лучшим игроком мира

Менеджер одной из крупных обувных компаний поделился мнением о Бронни Джеймсе, сыне форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«В основном залы на матчах школьных команд заполняются из-за Бронни Джеймса. Ему всего 15 лет, но у Джеймса появилось множество поклонников и бренд, который превосходит большинство профессиональных спортсменов,. Это случилось ещё до того, как он начал серьёзно играть в баскетбол в школе. Он самый влиятельный школьник-спортсмен всех времён. Если бы Бронни был заурядным баскетболистом, он всё равно был бы интересен. Но тот факт, что у него есть шанс стать одним из лучших игроков в своем классе, на порядок повышает его значимость. Бронни может стать лучшим игроком в мире, когда станет старше», — приводит слова менеджера 247 Sports.
У Бронни более 5 млн подписчиков в «Инстаграме», больше, чем у большинства звёзд НБА, включая таких игроков, как Кемба Уокер, Брэдли Бил, Дирк Новицки, Крис Миддлтон, Кайл Лоури, Карл-Энтони Таунс, Ламаркус Олдридж, Виктор Оладипо и Никола Вучевич. Бронни, который учится в 10-м классе средней школы Сьерра-Каньон, стал популярным не только из-за того, что является сыном Леброна, но и благодаря своим баскетбольным умениям.
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