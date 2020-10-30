Стив Керр заявил, что в «Последнем танце» нужно было уделить внимание ещё двум игрокам

Стив Керр, главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» и экс-баскетболист легендарного состава «Чикаго Буллз» 90-х годов, был смущён тем, что его слишком часто показывали в документальном фильме «Последний танец». Он заявил, что сценаристам стоило бы уделить большее внимание Рону Харперу и Люку Лонгли.



«Думаю, что меня показывали слишком много и слишком часто. Они наснимали на десять часов, хотя, вероятно, могли бы и на все 50. Многие из нас чувствовали, что в ленте должны были быть упомянуты Рон Харпер и Люк Лонгли. Они были игроками старта в этой команде. Фактически во всех трёх чемпионских командах. Но мы так и не получили много информации о них. Поэтому мне было немного неловко, что я мелькаю в кадре слишком часто.

Понимаю, что создатели фильма должны были сосредоточиться на тех, кого они хотели показать и кто был доступен. Люк окопался где-то в отдалённой Австралии. Так что было кое-что, что я хотел бы увидеть о нём», — приводит слова Керра Essentially Sports.



Ранее сообщалось, что создатели «Последнего танца» не смогли взять интервью у Лонгли по финансовым причинам.