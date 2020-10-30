Гомельский высказался о ЦСКА после матча с «Валенсией»

Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о физическом состоянии ЦСКА после матча 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Валенсией» (84:75).
«Я считаю, что проблема с ОФП и СФП заключается в том, что игроки команды находятся в разном, сильно отличающемся друг от друга состоянии. Причина, как мне кажется, объективная. Подготовку начали неодновременно, кто-то в процессе подготовки переболел COVID-19, у кого-то на первом же этапе общекомандной подготовки случилась травма. Напомню, что болел и главный тренер Итудис.
К первой игре Евролиги в оптимальном состоянии было всего три игрока — Курбанов, Клайберн и Боломбой. Надеюсь, что в ходе сезона положение выровняется, что приведёт к нарастанию общекомандной скорости», — написал Гомельский на своём сайте.
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