Кевин Дюрант влез в перепалку с фанатами, которые назвали его титулы неполноценными

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант, в прошлом завоевавший два титула чемпиона в составе «Голден Стэйт Уорриорз», встрял в конфликт с фанатами баскетбола в социальной сети «Твиттер». Те называли титулы Дюранта неполноценными, поскольку он присоединился к команде, «которую невозможно победить». Кевин не стал молча наблюдать за критикой.

«Дюрант выбрал лёгкий путь. Именно поэтому он обсуждает свои титулы каждые несколько месяцев. Глубоко внутри он всё прекрасно понимает», — написал один из болельщиков.

«Тебя не раздражает, что, будучи в числе топ-15 талантливых игроков лиги, тебя никогда не примут как великого, потому что ты присоединился к команде, которую невозможно победить», — оставил сообщение в «Твиттере» ещё один подписчик.

На всё это Дюрант отвечал следующим образом:

«Всё это показывает, какие вы эмоциональные. Посмотрите, какие у вас эмоции», — писал Кевин в ответ.