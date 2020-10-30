Римас Куртинайтис: очень доволен сегодня игрой Макколлума

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от победы подопечных в матче шестого тура регулярного чемпионата с «Црвеной Звездой» (83:77), отдельно отметив действия Алексея Шведа и Эрика Макколлума.

«Очень рад, что мы наконец одержали первую победу в Евролиге. Надеюсь, наши проблемы позади и все игроки вернулись на площадку. Мы показали хорошую защиту, а также контролировали игру, всё было отлично. Намного умнее сыграли в нападении, особенно в концовке матча. Очень понравилось, как сегодня играл Алексей Швед, — играл на команд. Быть может, он на набрал свою норму очков, зато раздал 12 передач, защищался, то есть делал именно то, что от него нужно для командного результата.

Очень доволен сегодня игрой Макколлума. За такое короткое время он смог войти в игру и понять, как мы играем. Сегодня он нам очень помог во всех отношениях: когда команде было тяжело, взял игру на себя, хорошо защищался против быстрых игроков «Црвены Звезды», таких как Лойд. Одним словом, молодец. Хорошо вписался в наш коллектив, отлично тренируется, хороший парень. Думаю, с ним наши дела пойдут в гору. Считаю, нам удалось сдержать Лойда. В среднем он набирает 23,5 очка за игру, мы же его остановили на 18 очках. Выиграли 6 очков, отобрали у Лойда 5 очков, и именно это стало ключом к победе. Мы очень неплохо сыграли против него в защите", — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».