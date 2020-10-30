Кайл Кузма поработал в зале с супермоделью, у которой разноцветная кожа
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма потренировался в зале вместе с возлюбленной, известной моделью Винни Харлоу. Девушка сумела добиться успехов в модельном бизнесе, невзирая на то что у неё редкое заболевание — витилиго, которое сопровождается нарушением пигментации кожи.
Соответствующее видео доступно на канале NBA Content в YouTube.
В минувшем сезоне НБА Кузма получал минимальное за годы карьеры в НБА игровое время, а его статистические показатели были худшими. Вместе с тем Кайл впервые стал чемпионом лиги.
В регулярном чемпионате Кузма принял участие в 61 матче, набирая 12,8 очка и собирая 4,5 подбора. В плей-офф принял участие в 21 встрече, набирая в них 10,0 очка и собирая 3,1 подбора.
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