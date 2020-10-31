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Эксперт предложил «Филадельфии» громкий обмен Эмбиида на суперзвезду НБА

Эксперт предложил «Филадельфии» громкий обмен Эмбиида на суперзвезду НБА
Баскетбол / НБА 0

Аналитик НБА Джейлен Роуз считает, что «Филадельфии Севенти Сиксерс» стоит задуматься об обмене Джоэла Эмбиида на Расселла Уэстбрука. По мнению Роуза, это могло бы пойти на пользу и «Сиксерс», и «Хьюстон Рокетс».

«Если вы Дэрил Мори, то что вы можете сделать, чтобы изменить динамику в команде? Если бы я был Мори, я бы нашёл способ обменять Эмбиида на Расселла Уэстбрука или Пи Джей Такера. В «Хьюстоне» хотят играть более традиционно, так что у них был бы Джеймс Харден и Джоэл.

В Восточной конференции есть два парня, которых никто не может остановить, — Бен Симмонс и Расселл Уэстбрук. Никто. Эти двое могут делать трипл-дабл, даже не прыгая. А Расселл стал бы самым ценным игроком лиги», — приводит слова Джейлена Роуза ESPN.

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