Эксперт предложил «Филадельфии» громкий обмен Эмбиида на суперзвезду НБА

Аналитик НБА Джейлен Роуз считает, что «Филадельфии Севенти Сиксерс» стоит задуматься об обмене Джоэла Эмбиида на Расселла Уэстбрука. По мнению Роуза, это могло бы пойти на пользу и «Сиксерс», и «Хьюстон Рокетс».



«Если вы Дэрил Мори, то что вы можете сделать, чтобы изменить динамику в команде? Если бы я был Мори, я бы нашёл способ обменять Эмбиида на Расселла Уэстбрука или Пи Джей Такера. В «Хьюстоне» хотят играть более традиционно, так что у них был бы Джеймс Харден и Джоэл.



В Восточной конференции есть два парня, которых никто не может остановить, — Бен Симмонс и Расселл Уэстбрук. Никто. Эти двое могут делать трипл-дабл, даже не прыгая. А Расселл стал бы самым ценным игроком лиги», — приводит слова Джейлена Роуза ESPN.