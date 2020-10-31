Стив Нэш отреагировал на воссоединение с Майком Д'Антони и Амаре Стадемайром в «Бруклине»
Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш поделился мнением о воссоединении с Майком Д'Антони и Амаре Стадемайром.
«Мы собрали опытный коллектив, состоящий из людей с сильным характером и различным опытом, как на паркете, так и за его пределами, которые поогут создать прочный фундамент для меня и наших игроков. Когда я намеревался собрать этот коллектив, я хотел собрать людей, которые преданы своему делу. Людей, которые будут взаимодействовать с нашими игроками и помогут им занять наилучшее положение для достижения успеха в команде. Обладая тренерским и игровым опытом на высшем уровне и большим опытом в развитии игроков, я уверен, что мы выбрали нужных людей, которые будут вести нас вперед», — приводит слова Стива Нэша Essentially Sports.
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