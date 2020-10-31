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Кроуфорд: у Луки Дончича есть одна вещь, которой нельзя научить

Кроуфорд: у Луки Дончича есть одна вещь, которой нельзя научить
Баскетбол / НБА 0

Ветеран НБА 40-летний лёгкий форвард Джамал Кроуфорд рассказал, что у лидера «Даллас Маверикс», одного из самых талантливых игроков лиги Луки Дончича есть качество, которому невозможно научить. Американец заявил, что у словенца невероятное чувство игры.

«У него особенное, просто невероятное чувство игры. Даже у некоторых величайших баскетболистов не было подобного. Это не то, чему можно научиться. Вы можете научиться как играть, как всё должно выглядеть на площадке, можете понимать свою роль в игре, но научиться чувству игры невозможно. Это и делает Дончича особенным. Он один из тех баскетболистов, просматривая матчи которых, получаю удовольствие», — приводит слова Джамала Кроуфорда Clutch Points.

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