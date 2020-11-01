ЦСКА разгромил «Енисей» с разницей "+49"
В Москве завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал «Енисей». Подопечные Итудиса сразу же включились в игру и после первой четверти вели с разницей в 12 очков — 24:12. К большому перерыву преимущество «армейцев» выросло до 21 очка — 55:34. В следующем игровом отрезке ЦСКА не сбавлял обороты — 75:47. В заключительной десятиминутке москвичи довели преимущество почти до двукратного. Итоговый счёт матча — 109:60 в пользу хозяев.
Самым результативным в составе победителей стал Иван Ухов, набравший 18 очков. По 16 очков в актив записали Торнике Шенгелия и Семён Антонов. В составе красноярцев лучшим стал экс-баскетболист ЦСКА Михаил Кулагин, набравший 21 очко.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
01 ноября 2020, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
109 : 60
Енисей
Красноярск, Россия
ЦСКА: Антонов, Боломбой, Джеймс, Курбанов, Лопатин, Милутинов, Стрелниекс, Ухов, Хиллиард, Хоменко, Хэкетт, Шенгелия
Енисей: Балашов, Бэттл, Гудумак, Джонсон, Комиссаров, М. Кулагин, Митусов, Сонько, Хог, Хэммондс
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