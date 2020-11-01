Кантер: Эрдоган — новое лицо терроризма. 31 конфликт с Россией и ещё 9 странами за 10 лет

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер в очередной раз подверг критике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.



«У терроризма новое лицо. 31 конфликт с десятью странами за десять лет. Греция, Россия, Кипр, Сирия, Ливия, Ирак, Армения, Франция, Саудовская Аравия, курды. Миру нужно понять, что это не Турция, это режим Эрдогана создаёт конфликт. Давайте остановим эту диктатуру и начнём строить мир», — написал Энес Кантер в своём «твиттере».



В 2018 году Мехмета Кантера, отца Энеса, приговорили в Турции к 15 годам лишения свободы, но недавно освободили. Энес связывал арест с тем, что Мехмет позволял себе критику в адрес государства и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Напомним, Кантер заявлял, что на него охотятся турецкие спецслужбы. На родине он лишён гражданства и вскоре получит паспорт США.