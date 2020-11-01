«Зелёна-Гура» одержала первую победу в сезоне Единой лиги ВТБ

В Зелёна-Гуре завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местная одноимённая команда принимала «Цмоки-Минск».



Хозяева паркета с первой четверти захватили преимущество, выиграв отрезок с разницей в 11 очков. Во второй четверти минской команде удалось сократить отставание на четыре очка — на большой перерыв команды ушли при счёте 48:41 в пользу польского клуба.



В третьем игровом отрезке «Зелёна-Гура» снова оказалась сильнее — к заключительной десятиминутке хозяева вели в матче с преимуществом "+12". Заключительная четверть также осталась за польским клубом. Итоговый счёт — 89:75 в пользу «Зелёна-Гуры».



Самым результативным в составе победителей стал Джеффри Гросселл, набравший 23 очка. В составе гостей 25 очков на свой счёт записал Крис Клайберн.