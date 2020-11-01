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«Зелёна-Гура» одержала первую победу в сезоне Единой лиги ВТБ

«Зелёна-Гура» одержала первую победу в сезоне Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Зелёна-Гуре завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местная одноимённая команда принимала «Цмоки-Минск».

Хозяева паркета с первой четверти захватили преимущество, выиграв отрезок с разницей в 11 очков. Во второй четверти минской команде удалось сократить отставание на четыре очка — на большой перерыв команды ушли при счёте 48:41 в пользу польского клуба.

В третьем игровом отрезке «Зелёна-Гура» снова оказалась сильнее — к заключительной десятиминутке хозяева вели в матче с преимуществом "+12". Заключительная четверть также осталась за польским клубом. Итоговый счёт — 89:75 в пользу «Зелёна-Гуры».

Самым результативным в составе победителей стал Джеффри Гросселл, набравший 23 очка. В составе гостей 25 очков на свой счёт записал Крис Клайберн.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
01 ноября 2020, воскресенье. 20:00 МСК
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
Окончен
89 : 75
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Зелёна-Гура: Гросселл - 23, Лундберг - 18, Фрейманис - 17, Уильямс - 15, Ричард - 8, Понитка - 5, Рейнольдс - 3, Кошарек, Порада, Пут, Трачик
Цмоки-Минск: Клайберн - 25, Веремеенко - 12, Салаш - 12, Лоури - 11, Рогозенко - 6, Стабровский - 4, Белянков - 2, Лейманис - 2, Чаварс - 1, Борисевич, Поролев, Тростинецкий
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