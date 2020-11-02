Шакил О'Нил представил версию абсолютно непобедимой команды НБА

Легенда НБА Шакил О'Нил опубликовал на своей странице в «Инстаграме» собственную версию непобедимой суперкоманды, в состав которой входят он сам, Леброн Джеймс, Майкл Джордан, Коби Брайант и Аллен Айверсон.

«Меня не волнует, что все вы говорите. Никто не победил эту команду в серии из семи игр», — написал О'Нил в соцсети.

Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.