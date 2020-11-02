«40 рюмок водки и 10 бокалов пива». Легенда НБА — о безумных вечеринках Денниса Родмана

3-кратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Тони Кукоч рассказал о вечеринках с легендарным Деннисом Родманом.



«Байки о ночной жизни Денниса Родмана всегда особенные. Я не успевал за ним. Я тусовался с ним всего один раз, потому что после ночи с ним нужно семь-десять дней, чтобы восстановиться. В нашей компании было четыре человека, и первым делом он заказал 40 рюмок водки и 10 бокалов пива. Я спросил у него, ждёт ли он кого-то ещё, на что он ответил, что важно, чтобы алкоголь лился рекой. В тот вечер все напитки и еда были бесплатными для всех присутствующих», — приводит слова Тони Кукоча Parlons-Basket.

Ранее Деннис Родман получил от американского модельера Вирджила Абло три пары кастомизированных кроссовок из коллаборации Off-White и Nike.