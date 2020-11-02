Стефан Марбэри: Кайри Ирвинг делает вещи, которых мы никогда раньше не видели

Экс-игрок НБА Стефан Марбэри высоко оценил игровые качества разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга.



По словам Марбэри, звезда «Нетс» на протяжении своей карьеры в НБА говорил много спорных вещей, но когда дело доходит до того, что он умеет делать на баскетбольной площадке, его мастерство не вызывает сомнений.



«Он делал на площадке вещи, которых мы никогда раньше не видели. Он чемпион, и даже если никогда больше не выиграет ни одного титула, Кайри за короткое время при жизни сделал больше, чем множество людей», — приводит слова Стефана Fadeaway World.

Марбэри выступал в НБА с 1996 по 2009 год. Защитник выступал за «Миннесоту Тимбервулвз», «Нью-Джерси Нетс», «Финикс Санз», «Нью-Йорк Никс» и «Бостон Селтикс».