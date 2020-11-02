Назван проспект драфта НБА, которым чрезвычайно заинтересован «Бруклин»

«Бруклин Нетс» продолжает искать варианты усиления на следующий сезон, и, как сообщает Parlons Basket со ссылкой на NY Times, в клубе хотели бы выбрать на предстоящем драфте 19-летнего защитника Ар Джей Хэмптона.

Напомним, этого защитника ждали на первых 14 местах драфта, но его рейтинг за несколько месяцев упал. Однако это не уменьшает интереса команд к игроку. Ранее сообщалось, что бывший защитник новозеландской команды «Нью-Зиланд Брэйкерс» прошёл успешное собеседование в «Бостон Селтикс» и клуб надеется в ближайшем будущем лично встретиться с Ар Джеем.



Драфт НБА-2020 запланирован на 18 ноября. У «Бостона» на нём будут 14-й, 26-й и 30-й пики. У «Бруклина» — 19-й. Ожидается, что этого может быть достаточно, чтобы выбрать Хэмптона.