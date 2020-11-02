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Легендарный экс-тренер ЦСКА хочет приостановить сезон Евролиги до весны

Легендарный экс-тренер ЦСКА хочет приостановить сезон Евролиги до весны
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер итальянского баскетбольного клуба «Милан» и экс-наставник московского ЦСКА Этторе Мессина призвал руководство Евролиги приостановить сезон из-за пандемии коронавируса до весны.

«Трудности международных перелётов вызывают серьёзную обеспокоенность для здоровья команд и судей. Скоро не будет доступных дат для отложенных игр. Всё чаще результаты будут зависеть от того, кому повезёт больше – у кого в команде окажется меньше заражённый игроков. По этим причинам, как страстный поклонник игры, я хотел бы попросить руководство Евролиги ради баскетбола отложить в сторону мнения, которые разделяли их в недавнем прошлом.

На данный момент кажется, что единственный логичный выбор — отложить еврокубковые соревнования и позволить национальным чемпионатам завершить сезон в течение четырёх следующих месяцев, так как перемещаться внутри страны проще. После этого в марте или апреле все международные турниры можно будет завершить и подготовиться к Олимпийским играм. Возможно, к тому времени пандемия коронавируса будет приостановлена", — приводит выдержку из письма Мессины портал Eurohoops.

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