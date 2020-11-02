Леброн Джеймс переманивает в «Лейкерс» именитого свободного агента НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пытается уговорить своего бывшего партнёра по «Кливленд Кавальерс» Тристана Томпсона перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает The Sports Rush.



Тристан Томпсон в нынешнее межсезонье становится свободным агентом.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» в межсезонье рассчитывает потратить доступное исключение среднего уровня на сумму $ 9,3 млн на некоторых игроков с успешным опытом выступления в НБА.



В сферу интересов «Лейкерс» входят Горан Драгич, Остин Риверс, Ди Джей Огастин, Джефф Тиг, Джордан Кларксон, Джей Краудер, Джастин Холидей, Алек Бёркс, Хассан Уайтсайд, Тристан Томпсон, Деррик Фэйворс, Арон Бэйнс, Кармело Энтони, Кайл Корвер и Джефф Грин.